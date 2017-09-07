В Иркутске открыли памятник святителю Иннокентию, апостолу Сибири и Америки

Первый отборочный турнир на Игры-2018 у горнолыжников-паралимпийцев пройдет 8 ноябряСпорт 7 сентября, 13:59
Боксер Ковалев прекратил сотрудничество с тренером ДжексономСпорт 7 сентября, 13:50
Пресс-конференция по итогам встречи Путина и Абэ. ВидеотрансляцияПолитика 7 сентября, 13:50
Дожди пройдут по всей России: юг ожидают смерчи, а Курилы - тихоокеанский циклонВ стране 7 сентября, 13:49
Причиной высокой явки на досрочное голосование в Барнауле стал дачный сезонПолитика 7 сентября, 13:39
Александр Медведев: организация авиаперевозок улучшилась после трагедии с ХК "Локомотив"Спорт 7 сентября, 13:36
Оргкомитет Универсиады-2019 учтет опыт проведения Кубка конфедераций по футболу в РоссииСпорт 7 сентября, 13:31
Уральский полигон "Старатель" готов к проведению Дня танкистаНовости Урала 7 сентября, 13:21
Подготовка к 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Петербурге. Пресс-конференцияПолитика 7 сентября, 13:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Памятник святителю Иннокентию (Вениаминову), чье 220-летие отмечают в эти дни в нескольких регионах России, открыли в четверг в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сквер и памятник святителю были открыты у собора Богоявления, в историческом центре Иркутска.
"Наш знаменитый земляк сыграл огромную роль в истории России. В память о святителе мы обустроили сквер, - отметил глава города. - Уверен, он станет местом притяжения не только для православных иркутян, но и для всех жителей и гостей города, духовной и культурной достопримечательностью столицы Восточной Сибири", - процитировали в пресс-службе мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.
В мэрии отметили, что бюст миссионера был передан в дар Иркутску и Иркутской митрополии от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
"Удивительна судьба святителя Иннокентия. Родившись в селе Анга, он прошел нелегкий путь, удостоившись в его конце сана митрополита Московского и Коломенского. До конца своих дней апостол Сибири и Америки следовал одной миссии - наставлению народа в истинах христианской веры", - отметил митрополит Иркутский и Ангарский Вадим.
Сегодня же, в рамках мероприятий, посвященных 220-летию со дня рождения и 40-летию канонизации святителя Иннокентия в Иркутске проходит VI научно-практическая конференция "Сибиряковские чтения", посвященная жизни и деятельности святителя Иннокентия, первого епископа иркутского Иннокентия Кульчицкого и купца-мецената Иннокентия Сибирякова. А в пятницу, 8 сентября, в селе Анга Качугского района, на родине миссионера состоится открытие посвященного ему культурно-просветительского центра.
Епископ Иннокентий (Вениаминов, 1797-1868 гг.) известен как ученый-подвижник, впервые подробно описавший общественный строй, материальную и духовную культуру народностей Восточной Сибири и Заполярья. Всемирное признание приобрели его труды по географии, этнографии и языкознанию. Святитель Иннокентий был сподвижником генерал- губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского в освоении восточных рубежей России и просвещении его коренных народов. В 1868 году был назначен митрополитом Московским и Коломенским.