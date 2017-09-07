В Иркутске открыли памятник святителю Иннокентию, апостолу Сибири и Америки

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Памятник святителю Иннокентию (Вениаминову), чье 220-летие отмечают в эти дни в нескольких регионах России, открыли в четверг в Иркутске. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сквер и памятник святителю были открыты у собора Богоявления, в историческом центре Иркутска.

"Наш знаменитый земляк сыграл огромную роль в истории России. В память о святителе мы обустроили сквер, - отметил глава города. - Уверен, он станет местом притяжения не только для православных иркутян, но и для всех жителей и гостей города, духовной и культурной достопримечательностью столицы Восточной Сибири", - процитировали в пресс-службе мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.

В мэрии отметили, что бюст миссионера был передан в дар Иркутску и Иркутской митрополии от святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

"Удивительна судьба святителя Иннокентия. Родившись в селе Анга, он прошел нелегкий путь, удостоившись в его конце сана митрополита Московского и Коломенского. До конца своих дней апостол Сибири и Америки следовал одной миссии - наставлению народа в истинах христианской веры", - отметил митрополит Иркутский и Ангарский Вадим.

Сегодня же, в рамках мероприятий, посвященных 220-летию со дня рождения и 40-летию канонизации святителя Иннокентия в Иркутске проходит VI научно-практическая конференция "Сибиряковские чтения", посвященная жизни и деятельности святителя Иннокентия, первого епископа иркутского Иннокентия Кульчицкого и купца-мецената Иннокентия Сибирякова. А в пятницу, 8 сентября, в селе Анга Качугского района, на родине миссионера состоится открытие посвященного ему культурно-просветительского центра.

Епископ Иннокентий (Вениаминов, 1797-1868 гг.) известен как ученый-подвижник, впервые подробно описавший общественный строй, материальную и духовную культуру народностей Восточной Сибири и Заполярья. Всемирное признание приобрели его труды по географии, этнографии и языкознанию. Святитель Иннокентий был сподвижником генерал- губернатора Восточной Сибири графа Николая Муравьева-Амурского в освоении восточных рубежей России и просвещении его коренных народов. В 1868 году был назначен митрополитом Московским и Коломенским.