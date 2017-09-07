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МЧС взяло на особый контроль подготовку к отопительному сезону в Иркутской области

Сибирь
7 сентября, 13:58 UTC+3 ТАСС

Спасатели провели тренировку по сценарию прошлой зимы, когда из-за аварии на котельной в городе возникла ЧС, устранение последствий которой продолжается до сих пор

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ТАСС, 7 сентября. Сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области взяли на особый контроль подготовку к отопительному сезону в регионе. В рамках этого прошли учения на проблемной котельной в городе Вихоревке, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного главка ведомства.

"В качестве тренировки мы предложили сценарий прошлой зимы, когда из-за аварии на котельной в городе возникла чрезвычайная ситуация, устранение последствий которой идет до сих пор. Недостатки, которые выявились при реагировании на условную ЧС, мы проанализируем, сформулируем конкретные рекомендации и направим их во все муниципалитеты области", - цитируют в пресс-службе начальника главка Валентина Нелюбова.

Спасатели провели внезапную проверку котельной. По сценарию, произошла аварийная остановка трех котлов. Под угрозой замерзаний оказались два детских сада, школа, больница и жилые дома.

"Нештатные ситуации для нашего региона не редкость, поэтому подобные тренировки будем проводить во всех муниципальных образованиях. Уверен, что большинства проблем, возникших в результате несвоевременного или неправильного реагирования на аварию, можно было бы избежать при более качественной подготовке персонала. Например, на котельной в Вихоревке работает 120 человек, подготовка которых требует более тщательного подхода", - подытожил учения и. о. главы правительства региона Руслан Болотов.

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