МЧС взяло на особый контроль подготовку к отопительному сезону в Иркутской области

ТАСС, 7 сентября. Сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области взяли на особый контроль подготовку к отопительному сезону в регионе. В рамках этого прошли учения на проблемной котельной в городе Вихоревке, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе областного главка ведомства.

"В качестве тренировки мы предложили сценарий прошлой зимы, когда из-за аварии на котельной в городе возникла чрезвычайная ситуация, устранение последствий которой идет до сих пор. Недостатки, которые выявились при реагировании на условную ЧС, мы проанализируем, сформулируем конкретные рекомендации и направим их во все муниципалитеты области", - цитируют в пресс-службе начальника главка Валентина Нелюбова.

Спасатели провели внезапную проверку котельной. По сценарию, произошла аварийная остановка трех котлов. Под угрозой замерзаний оказались два детских сада, школа, больница и жилые дома.

"Нештатные ситуации для нашего региона не редкость, поэтому подобные тренировки будем проводить во всех муниципальных образованиях. Уверен, что большинства проблем, возникших в результате несвоевременного или неправильного реагирования на аварию, можно было бы избежать при более качественной подготовке персонала. Например, на котельной в Вихоревке работает 120 человек, подготовка которых требует более тщательного подхода", - подытожил учения и. о. главы правительства региона Руслан Болотов.