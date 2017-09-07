Почтальон в Томске помогла задержать хулигана, стрелявшего по окнам почтового отделения

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Почтальон в Томске помогла задержать мужчину, который открыл стрельбу по окнам почтового отделения связи из пистолета. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Житель Томска открыл стрельбу по окнам почтового отделения связи № 55, расположенного в томском Академгородке", - сообщили в пресс-службе. Сотрудники отделения сообщили о чрезвычайном происшествии в полицию.

Задержать хулигана сотрудникам полиции помогла сотрудница отделения, которая вышла на улицу, догнала убегающего мужчину. Ей помогли двое мужчин-прохожих, которые скрутили хулигана и удерживали до прибытия следственно-оперативной группы.

Полицейские в ходе досмотра изъяли у задержанного пневматический пистолет повышенной мощности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. "Томский стрелок" сделал пять выстрелов по окнам почтового отделения. Никто из сотрудников и посетителей почты не пострадал, отделение работает в штатном режиме", - сообщили в "Почте России".

По решению руководства отважная сотрудница, которая помогла задержать хулигана, будет поощрена.