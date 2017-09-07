Сотрудники МЧС Алтая за лето выявили трех судоводителей с алкогольным опьянением

ТАСС, 7 сентября. Двое судоводителей лишены прав управления маломерными судами за то, что были пойманы в состоянии алкогольного опьянения на работе. Такую статистику за летнюю навигацию в Республике Алтае привели в четверг ТАСС в пресс-службе местного главка МЧС РФ.

"В ходе рейдов и патрулирований в летний период инспекторы МЧС России по Республике Алтай выявили 116 нарушений правил пользования маломерными судами на водоемах региона. Выявлено три случая управления маломерным судном в состоянии алкогольного опьянения. По решению суда, по результатам рассмотрения дел, два судоводителя лишены права на управление сроком на 1 год, одному назначен штраф", - сказали в ведомстве.

Также инспекторы выявили 22 случая нарушения правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах и 24 случая управления судном с нарушением норм пассажировместимости. Больше всего нарушений было выявлено на Телецком озере, поскольку это популярный туристический маршрут, отметили в МЧС.