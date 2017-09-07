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Власти Кузбасса направили дополнительно 530 млн руб. на подготовку объектов ЖКХ к зиме

Сибирь
7 сентября, 15:48 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 7, сентября. /ТАСС

В прошлом отопительном сезоне в некоторых муниципалитетах возникали проблемы с топливом

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КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Кемеровской области направили дополнительно 530 млн рублей из регионального бюджета на подготовку муниципалитетов и объектов ЖКХ к зиме, в том числе треть средств выделили второму по численности городу региона - Новокузнецку. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе обладминистрации.

"Более 530 млн рублей дополнительно выделено из областного бюджета <…> Средства направлены в том числе в Новокузнецк - 170 млн рублей, Яшкинский район - 25,5 млн, Топкинский район - 5 млн", - сказали в пресс-службе. В июле сообщалось, что было принято решение дополнительно направить 100 млн рублей и общая сумма средств облбюджета составит около 400 млн (в 2016 было около 250 млн рублей - прим. ТАСС). В пресс-службе ТАСС пояснили, что в сумму 530 млн рублей входит и предыдущее увеличение.

В четверг на совещании губернатор Кемеровской области Аман Тулеев поручил своим заместителям проверить наличие у глав графиков поставок угля. Требование связано с тем, что в прошлом отопительном сезоне в некоторых муниципалитетах - Анжеро-Судженск, Новокузнецк, Яшкинский район - неоднократно возникали проблемы с топливом: его запасы составляли 2-3 дня или практически заканчивались.

"Как следствие, авралы, работа всех областных и местных структур в ручном режиме с раннего утра до позднего вечера. В этом году опять та же ситуация в этих же территориях: до начала отопительного сезона неделя, а нормативный запас угля не обеспечен", - цитирует пресс-служба Тулеева. На всех котельных без исключения запас должен быть не менее чем на 15 суток.

Также Тулеев потребовал взять под жесткий контроль подготовку к зиме в Юрге. ТЭЦ "Юргинского машзавода" отапливает практически все население моногорода (в 2014 и в 2016 годах на ТЭЦ вводили режим ЧС из-за необходимости провести ремонтные работы к отопительному сезону - прим. ТАСС). По словам губернатора, весь прошлый год вопросы с поставкой угля решались в ручном режиме - по договоренности администрации с угольными компаниями ТЭЦ получала топливо без предоплаты.

"Аман Тулеев обратился к председателю областного совета народных депутатов Алексею Синицыну - в случае непринятия своевременных мер по подготовке юргинской ТЭЦ к зиме обратиться от имени областного совета в генпрокуратуру РФ и направить письмо председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву", - отметили в пресс-службе.

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