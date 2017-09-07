Омский суд оставил без изменения приговор виновникам гибели 16 человек в ДТП

ОМСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский суд оставил без изменения приговор руководителям муниципального пассажирского предприятия № 4 Омска, которые были признаны виновными в нарушении требований охраны труда, повлекших в 2015 году гибель 16 человек при столкновении пассажирского автобуса и грузовика. Как сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, суд первой инстанции назначил им условное наказание, которое прокуратура сочла слишком мягким.

"Решением Омского областного суда приговор суда первой инстанции оставлен без изменения", - заявила Булихова.

В июне 2017 года директор предприятия Александр Чертоляс был приговорен к 4 годам и 10 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года, а начальник автоколонны этого предприятия Валерий Кочневский - к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2,4 года. Суд также запретил им работать в транспортных компаниях 3 года. Руководители предприятия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным следствия, водитель пассажирского автобуса в течение длительного времени не имел полноценного отдыха и за полгода отработал сверхурочно 594 часа, что почти в десять раз превышало предельно допустимые нормы. В день происшествия он более 12 часов находился за рулем в кабине автомобиля при температуре воздуха плюс 40 градусов. Согласно заключению комплексной судебно-медицинской экспертизы, у водителя наблюдались признаки хронической усталости и переутомления, и именно из-за этого он потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения.

Следственные органы установили, что Коченевский составлял непосильные графики рабочего времени и расписание маршрутов, а Чертоляс их утверждал. Большинство допрошенных в ходе следствия работников предприятия заявили, что соглашались на такие условия труда из-за страха перед увольнением. Осужденные вину не признали и настаивали, что переработки водителей были связаны с нехваткой персонала, а водители сами вызывались работать сверхурочно ради дополнительного заработка.

Столкновение пассажирского автобуса, в котором находились сотрудники птицефабрики "Сибирская", с автомобилем "Камаз" произошло 24 июня 2015 года. В результате ДТП погибли 16 человек, включая обоих водителей, 11 пассажиров автобуса получили травмы.