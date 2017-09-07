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Омская область и МРСК Сибири подписали соглашение о развитии энергетического комплекса

Сибирь
7 сентября, 16:03 UTC+3 ОМСК ОМСК 7, сентября. /ТАСС

Согласно документу компания инвестирует до 2021 года в развитие омской энергетики 5,6 млрд рублей

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ОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Омской области и ПАО "МРСК Сибири" (входит в ГК "Россети") заключили соглашение о развитии энергетического комплекса региона, сообщила в четверг пресс-служба областной администрации. Реализация договора обеспечит надежное электроснабжение потребителей Омской области и предупредит аварийные ситуации.

"Соглашение о развитии энергетического комплекса Омской области подписали первый заместитель председателя правительства Омской области Андрей Новоселов и генеральный директор ПАО "МРСК Сибири" Виталий Иванов", - говорится в сообщении.

В региональном правительстве пояснили, что согласно документу "МРСК Сибири" инвестирует до 2021 года в развитие омской энергетики 5,6 млрд рублей и продолжит работу по консолидации бесхозных линий электропередачи и подстанций, которые представляют опасность для энергообеспечения региона. В соглашении также прописано, что омские муниципальные предприятия начнут переход на стандарты управления, принятые в группе компаний "Россети".

"Современные методы управления позволят принять беспрецедентное решение: на 3 года предоставить омичам так называемый нулевой тариф, то есть не повышать тариф на услуги по передаче электроэнергии", - цитирует пресс-служба Виталия Иванова.

Компания "МРСК Сибири" (дочернее общество ПАО "Россети") осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км, а протяженность линий электропередачи - почти 228 тыс. км.

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