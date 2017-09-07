Победителем стипендиального конкурса вузов стал Томский государственный университет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Национальный исследовательский Томский государственный университет стал победителем стипендиального конкурса Благотворительного фонда Владимира Потанина. Об этом в четверг во время открытой дискуссии в ТАСС объявила генеральный директор фонда Оксана Орачева.

Второе место занял Национальный исследовательский Томский политехнический университет, на третьем - Высшая школа экономики.

"Мы даем индивидуальные стипендии, сами университеты ничего не получают... Университет приобретает в первую очередь репутацию, если у него есть та среда, которая дает людям возможности и вовлеченность в внешнюю жизнь", - сказала Орачева.

На место в рейтинге влияют количество студентов очной магистратуры, количество студентов и преподавателей-победителей и участников стипендиального конкурса.

Стипендиальная программа Владимира Потанина - самый крупный проект его благотворительного фонда, существующий с 2000 года. За период реализации программы стипендии и гранты получили более 26 тыс. студентов и 2 тыс. преподавателей из 83 вузов. В конкурсе могут принят участие представители 75 лучших вузов страны.

Целью программы является содействие повышению качества высшего образования в России посредством создания образовательной среды, поддерживающей ценности знания, профессионализма, творчества, добровольчества.

Благотворительный фонд Владимира Потанина - один из старейших в современной России, созданный для реализации масштабных программ в сфере образования и культуры.