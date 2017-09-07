Прокуратура добилась отмены оправдательного приговора бывшим сотрудникам мэрии Омска

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ОМСК, 7 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский областной суд по представлению прокуратуры отменил оправдательный приговор в отношении бывших вице-мэра Омска Владимира Потапова и заместителя департамента имущественных отношений администрации города Виктора Соболева. Как сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова, они обвинялись в превышении должностных полномочий и нанесении ущерба бюджету города в размере 82 млн рублей.
"Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда отменила оправдательный приговор, дело направлено на новое рассмотрение в Центральный районный суд Омска в ином составе суда", - уточнила Булихова.
По данным следствия, с августа 2009 года по декабрь 2011 года Потапов и Соболев, работая в мэрии, приняли от имени администрации города необоснованные бюджетные обязательства перед ОАО "Электротехнический комплекс" по возмещению затрат на содержание и ремонт бесхозных тепловых сетей. Ими были подписаны соглашение с компанией, акты расчетов по арендной плате, акты приемки услуг и акт сверки расчетов. Компании за счет бюджета города было перечислено 82 млн рублей.
В июне 2017 года Центральный районный суд Омска оправдал бывших чиновников. Решение суда было обжаловано прокуратурой, которая выявила существенные нарушения уголовно-процессуального закона и сочла, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.