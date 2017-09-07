Психологи МЧС оказывают помощь пострадавшим от взрыва газа в жилом доме в Новосибирске

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ТАСС, 7 сентября. Пункт временного размещения развернут в Новосибирске для 16 человек, чье жилье пострадало в результате взрыва газового баллона, им также оказывается психологическая помощь. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.
"В Новосибирске пункт временного размещения развернули для жителей дома, в котором сегодня, по предварительным данным, произошел взрыв газового баллона. На базе школы размещены 16 человек, в том числе 6 детей. Психологи МЧС России оказывают помощь жильцам", - сказали в пресс-службе.
Остальные жильцы разместились у родственников. Всего в доме проживают 23 человека.
На месте ЧП продолжается разбор завалов. Сохраняется оцепление полиции.