Доход концессионера строительства семи поликлиник в Новосибирске составит от 330 млн руб.

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НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Концессионер строительства семи поликлиник в Новосибирске по итогам реализации проекта получит около 330 млн рублей дохода и по 300 кв. метров площадей на 8 лет в каждом медицинском учреждении. Об этом сообщил в четверг в пресс-службе ТАСС в Новосибирске заместитель министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
"Прибыль концессионера складывается из того, что он, во- первых, привлекает собственные средства на реализацию проекта - 574 млн руб. Он получает на эту сумму доходность в размере 12% годовых. Второй момент: ему предоставляются площади в аренду для реализации коммерческой деятельности", - сказал он.
Решетников уточнил ТАСС, что за пять лет доход концессионера только по процентам составит 329 млн рублей.
В свою очередь министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский пояснил, что концессионер сможет получит дополнительный доход от сдачи в аренду помещений в поликлиниках, которые будут предоставлены ему бесплатно. "По 300 кв. метров в каждой поликлинике. <…> После восьми лет площади переходят в государственное учреждение, но в течение восьми лет - это дополнительный источник дохода", - сказал он.
Министр предположил, что в этих помещениях могут появиться организации, оказывающие платные медицинские услуги, например, обследование МРТ.
В понедельник, 4 сентября, Министерство здравоохранения Новосибирской области объявило конкурс на выбор инвестора для строительства в региональном центре семи новых поликлиник.
Срок действия соглашения - 10 лет со дня его заключения, при этом проектирование и строительство должны быть выполнены за два года. Стоимость проекта составляет 6,1 млрд рублей, из них 4,66 млрд рублей - средства концессионера, остальное - средства капитального гранта. Концессионер возьмет на себя также поставку оборудования и эксплуатацию учреждений.
Шесть поликлиник будут обладать как взрослым, так и детским отделением, еще одна - только взрослым. Общая площадь поликлиник составит 72 тыс. кв. м, а суммарная пропускная способность - около 5,2 тыс. человек за смену.
Предварительный отбор участников новосибирский Минздрав планирует провести в октябре, а определиться с победителем конкурса - в феврале 2018 года. Первоначально планировалось построить девять поликлиник в шести районах города, проект оценивался в 9 млрд рублей. Впоследствии число объектов сократилось до семи.