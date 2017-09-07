Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.09:
$ 57.14
€ 68.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Доход концессионера строительства семи поликлиник в Новосибирске составит от 330 млн руб.

Сибирь
7 сентября, 17:09 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, сентября. /ТАСС

Минздрав региона объявило конкурс на выбор инвестора 4 сентября

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 7 сентября. /ТАСС/. Концессионер строительства семи поликлиник в Новосибирске по итогам реализации проекта получит около 330 млн рублей дохода и по 300 кв. метров площадей на 8 лет в каждом медицинском учреждении. Об этом сообщил в четверг в пресс-службе ТАСС в Новосибирске заместитель министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

"Прибыль концессионера складывается из того, что он, во- первых, привлекает собственные средства на реализацию проекта - 574 млн руб. Он получает на эту сумму доходность в размере 12% годовых. Второй момент: ему предоставляются площади в аренду для реализации коммерческой деятельности", - сказал он.

Решетников уточнил ТАСС, что за пять лет доход концессионера только по процентам составит 329 млн рублей.

В свою очередь министр здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский пояснил, что концессионер сможет получит дополнительный доход от сдачи в аренду помещений в поликлиниках, которые будут предоставлены ему бесплатно. "По 300 кв. метров в каждой поликлинике. <…> После восьми лет площади переходят в государственное учреждение, но в течение восьми лет - это дополнительный источник дохода", - сказал он.

Министр предположил, что в этих помещениях могут появиться организации, оказывающие платные медицинские услуги, например, обследование МРТ.

Семь поликлиник

В понедельник, 4 сентября, Министерство здравоохранения Новосибирской области объявило конкурс на выбор инвестора для строительства в региональном центре семи новых поликлиник.

Срок действия соглашения - 10 лет со дня его заключения, при этом проектирование и строительство должны быть выполнены за два года. Стоимость проекта составляет 6,1 млрд рублей, из них 4,66 млрд рублей - средства концессионера, остальное - средства капитального гранта. Концессионер возьмет на себя также поставку оборудования и эксплуатацию учреждений.

Шесть поликлиник будут обладать как взрослым, так и детским отделением, еще одна - только взрослым. Общая площадь поликлиник составит 72 тыс. кв. м, а суммарная пропускная способность - около 5,2 тыс. человек за смену.

Предварительный отбор участников новосибирский Минздрав планирует провести в октябре, а определиться с победителем конкурса - в феврале 2018 года. Первоначально планировалось построить девять поликлиник в шести районах города, проект оценивался в 9 млрд рублей. Впоследствии число объектов сократилось до семи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Какие книги покупать на Московской международной книжной ярмарке
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Улюкаев посоветовал "бояться данайцев, приносящих колбайцев"
2
СМИ: премьер Монголии и правительство страны отправлены в отставку
3
Самые мощные ураганы над Атлантикой с 1980 года. Досье
4
Суд арестовал подростка, устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке
5
Двое пострадавших при взрыве на полигоне в Ленобласти находятся в тяжелом состоянии
6
В Ленобласти в результате взрыва снаряда погиб военный, еще пять ранены
7
Депутаты Рады назвали выступление Порошенко "фарисейством" и "красивой манипуляцией"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама