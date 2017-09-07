В Кузбассе осужден экс-сотрудник банка за хищение 130 млн рублей

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Центральный районный суд Новокузнецка в Кемеровской области приговорил к 6 годам заключения 32-летнего бывшего сотрудника банка за хищение 130 млн рублей, которые он перечислял на фиктивно выпущенные зарплатные карты. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Суд признал фигуранта виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере и приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Вопрос о возмещении причиненного ущерба будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства", - сказала она.

По данным ведомства, менеджер-консультант отдела продаж филиала одного из банков организовал фиктивный выпуск зарплатных карт якобы на работников двух коммерческих организаций. К этим картам была подключена услуга краткосрочного кредита.

"Злоумышленник через банкоматы, терминалы и путем зачисления на счета мобильных операторов незаконно присвоил более 130 млн рублей, принадлежащих банку. Деньги обналичивались в Новокузнецке, Новосибирске и Москве", - добавила она.

После хищений сотрудник банка уволился, переехал в Санкт-Петербург. Здесь его и задержали полицейские. В отношении него было возбуждено уголовное дело статье "Мошенничество" УК РФ.