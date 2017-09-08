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Центр управления в кризисных ситуациях Бурятии будет дополнительно профинансирован

Сибирь
8 сентября, 8:23 UTC+3 УЛАН-УДЭ УЛАН-УДЭ 7, сентября. /ТАСС

Также, по словам главы МЧС РФ Владимира Пучкова, в планах наращивание группировки сил байкальского поисково-спасательного отряда

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УЛАН-УДЭ, 7 сентября. /ТАСС/. МЧС дополнительно профинансирует центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУМЧС по республике Бурятия. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Владимир Пучков в ходе встречи с врио губернатора республики Алексеем Цыденовым.

"МЧС России выделяет дополнительные финансовые ресурсы на переоснащение ЦУКС. Это позволит нам на современном уровне с применением IT-технологий развивать систему мониторинга, прогнозирования всех опасных явлений на территории республики Бурятия, более тесно взаимодействовать с соседними регионами - Иркутской областью, Забайкальем и, конечно, обеспечить прикрытие всей акватории озера Байкал", - сказал он.

Министр отметил, что будут предприняты дополнительные меры по усилению пожарно-спасательного гарнизона на территории республики с учетом особенностей муниципального образования.

"Новые шаги уже сделали - мы на федеральный бюджет уже приняли пожарно-спасательную часть (в городе Гусиноозерск - прим. ТАСС) и она будет полностью переоснащена современной техникой за счет федерального бюджета, мы уже выделили деньги на ремонт", - добавил он, отметив, что планируется повысить уровень подготовки всех пожарных и спасателей, которые работают в регионе.

"Мы будем наращивать потенциал, внедряя современные подходы, развивая комплексную систему безопасности жизнедеятельности населения на территории республики, внедряя систему экстренных оперативных вызовов по телефону 112, но при этом полностью повышаем эффективность работы действующих телефонов", - сказал Пучков.

Кроме того, по его словам, планируется нарастить группировку сил байкальского поисково-спасательного отряда.

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Персоны
Пучков, Владимир Андреевич Цыденов, Алексей Самбуевич
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