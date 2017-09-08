Ряд городов Сибири не успели подготовиться к отопительному сезону

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Ряд городов Сибири, в основном тех, где проблемы с работой системы отопления возникают регулярно, не успели в этом году подготовиться к отопительному сезону, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло. Проблемы, по его словам, нужно решить в течение нескольких дней, чтобы не затягивать с включением отопления.

"В Иркутской области в городах Вихоревка и Байкальск работы ведутся недостаточно активно. У нас проблемы есть, которые идут из года в год - по Вихоревке и Байкальску. В Кемеровской области не сформирован запас топлива на ТЭЦ в Юрге", - сказал Меняйло.

Особое внимание полпред потребовал уделить военным городкам, в частности, в Бурятии и Забайкальском крае, где в прошлом году возникали проблемы с обеспечением топливом. "Мы входили в новогодние праздники, у нас запас топлива был на два-три дня", - напомнил Меняйло.

Он также призвал в срок решить вопрос об обеспечении теплом жителей сгоревшего весной села Бубновка в Иркутской области, некоторые из жителей которой до сих пор живут в пунктах временного размещения. Ранее село решено было ликвидировать, а жителей его расселить по другим населенным пунктам. Сейчас они получают сретификаты на приобретение жилья и занимаются его покупкой.

Отопительный сезон в регионах Сибири начнется в ближайшие недели.