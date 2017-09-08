Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Режим ЧС отменили в кузбасском городе Тайга после устранения превышенной ПДК по марганцу

Сибирь
8 сентября, 11:32 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 8, сентября. /ТАСС

Подвоз воды жителям города пока продолжается

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Власти города Тайга Кемеровской области сняли режим ЧС, введенный 11 июля из-за повышенного содержания марганца и железа в питьевой воде. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе администрации города.

"Режим ЧС снят с вечера 7 сентября, превышение ПДК по марганцу, железу устранено. Пока подвоз воды жителям города будет продолжаться", - сказали в пресс-службе. На сайте администрации опубликовано распоряжение, подписанное врио главы города, в котором поясняется, что устранены нарушения по превышению ПДК по марганцу, железу и мутности в централизованной системе питьевого водоснабжения. Также доведено до норм СанПиН качество питьевой воды, подаваемой местным "Водоканалом".

В пресс-службе добавили, что получено положительное заключение экспертизы на строительство станции ультрафильтрации. В администрации Тайги не уточнили, в какие сроки планируется приступить к этому проекту. Как сообщалось, в марте этого года власти региона оценивали стоимость станции в 75 млн рублей. Ее необходимость обсуждалась с 2015 года, когда в городе возникли проблемы с повышенным содержанием марганца в воде, после этого провели мероприятия по ее очистке, приобрели фильтры и сорбенты.

В середине февраля 2017 года ситуация с водой вновь обострилась, прокуратура Кемеровской области начала проверку, было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят отстраненный от должности генеральный директор и главный инженер местного "Водоканала". В начале июня СУ СКР возбудило еще одно дело, его фигурантом стал 54-летний мэр Тайги, подозреваемый в сокрытии информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде.

В июле 2017 года власти города ввели режим ЧС: в воде, согласно результатам лабораторных исследований, ПДК марганца превышена более чем в 20 раз, железа - более чем в 10 раз. Начались работы по доведению воды до нормативного состояния: к ним привлекались сотрудники городских служб, МЧС, водолазы, а также специалисты межвузовской лаборатории радиационной спектроскопии Томского политехнического университета. За это время провели очистку водозабора, промыли фильтры на насосной станции, в 20 колонн фильтровальных установок загрузили новый сорбент.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
2
Пять человек госпитализированы после обрушения стены в Балашихе
3
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
4
Бабье лето придет в Московский регион в выходные
5
Захарова не исключила, что ФБР может готовить провокацию в генконсульстве РФ
6
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
7
Двое пострадавших извлечены из-под завалов на месте обрушения кинотеатра в Балашихе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама