Режим ЧС отменили в кузбасском городе Тайга после устранения превышенной ПДК по марганцу

КЕМЕРОВО, 8 сентября. /ТАСС/. Власти города Тайга Кемеровской области сняли режим ЧС, введенный 11 июля из-за повышенного содержания марганца и железа в питьевой воде. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе администрации города.

"Режим ЧС снят с вечера 7 сентября, превышение ПДК по марганцу, железу устранено. Пока подвоз воды жителям города будет продолжаться", - сказали в пресс-службе. На сайте администрации опубликовано распоряжение, подписанное врио главы города, в котором поясняется, что устранены нарушения по превышению ПДК по марганцу, железу и мутности в централизованной системе питьевого водоснабжения. Также доведено до норм СанПиН качество питьевой воды, подаваемой местным "Водоканалом".

В пресс-службе добавили, что получено положительное заключение экспертизы на строительство станции ультрафильтрации. В администрации Тайги не уточнили, в какие сроки планируется приступить к этому проекту. Как сообщалось, в марте этого года власти региона оценивали стоимость станции в 75 млн рублей. Ее необходимость обсуждалась с 2015 года, когда в городе возникли проблемы с повышенным содержанием марганца в воде, после этого провели мероприятия по ее очистке, приобрели фильтры и сорбенты.

В середине февраля 2017 года ситуация с водой вновь обострилась, прокуратура Кемеровской области начала проверку, было возбуждено уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят отстраненный от должности генеральный директор и главный инженер местного "Водоканала". В начале июня СУ СКР возбудило еще одно дело, его фигурантом стал 54-летний мэр Тайги, подозреваемый в сокрытии информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде.

В июле 2017 года власти города ввели режим ЧС: в воде, согласно результатам лабораторных исследований, ПДК марганца превышена более чем в 20 раз, железа - более чем в 10 раз. Начались работы по доведению воды до нормативного состояния: к ним привлекались сотрудники городских служб, МЧС, водолазы, а также специалисты межвузовской лаборатории радиационной спектроскопии Томского политехнического университета. За это время провели очистку водозабора, промыли фильтры на насосной станции, в 20 колонн фильтровальных установок загрузили новый сорбент.