Компания "Фармасинтез" открыла в Иркутске новое производство за 500 млн рублей

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России производитель противотуберкулезных и АРВ-препаратов (антиретровирусных) "Фармасинтез" открыл в пятницу в Иркутске новое производство с функциями фармацевтического исследовательского центра, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"С открытием новой линии лидер отечественной фармацевтики сможет заниматься разработкой и производством всех видов лекарственных препаратов. Это особенно значимо с учетом задачи по обеспечению в России лекарственной безопасности", - сказал на церемонии открытия замглавы Минпромторга РФ Сергей Цыб.

Новое производство с объемом инвестиций порядка 500 млн рублей представляет собой исследовательский центр. Малотоннажное производство рассчитано на выпуск таких лекарственных форм, как таблетки, капсулы, мази, гели, суппозитории, сиропы и бальзамы. Здесь же будут отрабатывать технологии производства новых лекарств.

"Наличие исследовательских подразделений такого уровня оснащенности привычно для фармкомпаний Западной Европы, однако еще не получило распространения в России. "Фармасинтез" в этом плане является пионером, новый цех был создан по образцу лучших предприятий мировой отрасли, он в полном объеме соответствует стандартам GMP (международный стандарт к организации производства лекарственныз средств - прим. ТАСС)", - отметил генеральный директор "Фармасинтез" Александр Кейко.

Мощности "Фармасинтеза" сосредоточены в Иркутске, Братске, Уссурийске и Санкт-Петербурге, ведется строительство завода в Тюмени. Компания производит более половины противотуберкулезных препаратов для России, и более половины - АРВ-препаратов для лечения ВИЧ- инфицированных граждан, а также начала выпуск лекарств против онкологических заболеваний.

По итогам 2016 года АО "Фармасинтез" получило чистую прибыль более 1 млрд рублей, увеличив ее по сравнению с 2015 годом в 3,4 раза.