Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Фармасинтез" инвестирует в первую очередь завода в Усолье 10 млрд рублей

Сибирь
8 сентября, 13:36 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 8, сентября. /ТАСС

Гендиректор компании считает, что завод может стать со временем градообразующим предприятием

Поделиться
Материал из 1 страницы

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России производитель противотуберкулезных и АРВ-препаратов (антиретровирусных) "Фармасинтез" зарегистрировал дочернее предприятие "Фармасинтез-Хими" для строительства завода в моногороде Усолье-Сибирское. Стоимость первой очереди инвестпроекта оценивается в 10 млрд рублей, сообщил в пятницу на открытии нового производства в Иркутске генеральный директор "Фармасинтеза" Александр Кейко.

"Сегодня состоялось собрание учредителей, на котором была создана еще одна дочерняя компания АО "Фармасинтез". Она будет заниматься реализацией проекта по созданию фармацевтического производства в городе Усолье-Сибирское", - сказал он.

По словам Кейко, завод в Усолье сможет производить до тысячи тонн субстанций в год, он потребует для размещения около 130 га земли. "Штат предприятия составит порядка двух тысяч человек. Мы думаем, что со временем завод станет градообразующим предприятием в Усолье", - отметил он.

Как пояснил журналистам президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния, "Фармасинтез-Хими" готова в ближайшее время стать резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Усолье-Сибирское". Однако для этого, по его словам, предстоит согласовать преференции, которые будут предоставлены компании для реализации инвестпроекта.

Днем ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил низкую активность инвесторов в ТОР "Усолье", где на данный момент зарегистрировано два резидента и рассматриваются заявки еще семи потенциальных участников. ТОР "Усолье-Сибирское" была создана постановлением правительства РФ в марте 2016 года в целях содействия развитию моногорода Усолье-Сибирское путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий - "Усольехимпром" и "Усолье-Сибирский Силикон".

Мощности "Фармасинтеза" сосредоточены в Иркутске, Братске, Уссурийске и Санкт-Петербурге, начато строительство завода в Тюмени. Компания производит более половины противотуберкулезных препаратов для России и более половины - АРВ-препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных граждан, а также начала выпуск лекарств против онкологических заболеваний. По итогам 2016 года АО "Фармасинтез" получило чистую прибыль более 1 млрд руб., увеличив ее по сравнению с 2015 годом в 3,4 раза.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
2
Несколько эрмитажных котов пострадали из-за задымления
3
МИД Украины выразил протест РФ в связи с задержанием украинца Павла Гриба
4
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
5
Захарова: политика США в отношении России вызывает вопросы
6
В Иркутской области ребенок погиб на детской площадке
7
Пожар в подвале Эрмитажа ликвидирован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама