"Фармасинтез" инвестирует в первую очередь завода в Усолье 10 млрд рублей

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Крупнейший в России производитель противотуберкулезных и АРВ-препаратов (антиретровирусных) "Фармасинтез" зарегистрировал дочернее предприятие "Фармасинтез-Хими" для строительства завода в моногороде Усолье-Сибирское. Стоимость первой очереди инвестпроекта оценивается в 10 млрд рублей, сообщил в пятницу на открытии нового производства в Иркутске генеральный директор "Фармасинтеза" Александр Кейко.

"Сегодня состоялось собрание учредителей, на котором была создана еще одна дочерняя компания АО "Фармасинтез". Она будет заниматься реализацией проекта по созданию фармацевтического производства в городе Усолье-Сибирское", - сказал он.

По словам Кейко, завод в Усолье сможет производить до тысячи тонн субстанций в год, он потребует для размещения около 130 га земли. "Штат предприятия составит порядка двух тысяч человек. Мы думаем, что со временем завод станет градообразующим предприятием в Усолье", - отметил он.

Как пояснил журналистам президент группы компаний "Фармасинтез" Викрам Сингх Пуния, "Фармасинтез-Хими" готова в ближайшее время стать резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Усолье-Сибирское". Однако для этого, по его словам, предстоит согласовать преференции, которые будут предоставлены компании для реализации инвестпроекта.

Днем ранее губернатор Иркутской области Сергей Левченко отметил низкую активность инвесторов в ТОР "Усолье", где на данный момент зарегистрировано два резидента и рассматриваются заявки еще семи потенциальных участников. ТОР "Усолье-Сибирское" была создана постановлением правительства РФ в марте 2016 года в целях содействия развитию моногорода Усолье-Сибирское путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий - "Усольехимпром" и "Усолье-Сибирский Силикон".

Мощности "Фармасинтеза" сосредоточены в Иркутске, Братске, Уссурийске и Санкт-Петербурге, начато строительство завода в Тюмени. Компания производит более половины противотуберкулезных препаратов для России и более половины - АРВ-препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных граждан, а также начала выпуск лекарств против онкологических заболеваний. По итогам 2016 года АО "Фармасинтез" получило чистую прибыль более 1 млрд руб., увеличив ее по сравнению с 2015 годом в 3,4 раза.