В Иркутской области ребенок погиб на детской площадке

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ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи в Иркутской области устанавливают обстоятельства гибели ребенка на детской площадке в городе Черемхово, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Следственным отделом по городу Черемхово следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области начата проверка по факту обнаружения тела 10-летнего мальчика на детской площадке", - отмечается в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 7 сентября. Играя на детской площадке во дворе многоэтажного жилого дома по улице Шевченко, мальчик запутался в веревках качели. "Ребенка обнаружила сотрудница парикмахерской. Прохожий помог женщине освободить потерпевшего от верёвок и спустить на землю. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика", - добавили в следственном управлении.
Следователи установили, что семья мальчика полная, благополучная, на учёте не состоит.