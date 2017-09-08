В Иркутской области ребенок погиб на детской площадке

ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи в Иркутской области устанавливают обстоятельства гибели ребенка на детской площадке в городе Черемхово, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Черемхово следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области начата проверка по факту обнаружения тела 10-летнего мальчика на детской площадке", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 7 сентября. Играя на детской площадке во дворе многоэтажного жилого дома по улице Шевченко, мальчик запутался в веревках качели. "Ребенка обнаружила сотрудница парикмахерской. Прохожий помог женщине освободить потерпевшего от верёвок и спустить на землю. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика", - добавили в следственном управлении.

Следователи установили, что семья мальчика полная, благополучная, на учёте не состоит.