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В Иркутской области ребенок погиб на детской площадке

Сибирь
8 сентября, 13:33 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 8, сентября. /ТАСС

По информации СК, 7 сентября мальчик 10 лет запутался в веревках качели. Проводится проверка

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ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. Следователи в Иркутской области устанавливают обстоятельства гибели ребенка на детской площадке в городе Черемхово, сообщили в пятницу в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственным отделом по городу Черемхово следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области начата проверка по факту обнаружения тела 10-летнего мальчика на детской площадке", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, инцидент произошел в четверг, 7 сентября. Играя на детской площадке во дворе многоэтажного жилого дома по улице Шевченко, мальчик запутался в веревках качели. "Ребенка обнаружила сотрудница парикмахерской. Прохожий помог женщине освободить потерпевшего от верёвок и спустить на землю. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мальчика", - добавили в следственном управлении.

Следователи установили, что семья мальчика полная, благополучная, на учёте не состоит.

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