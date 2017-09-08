Новосибирская область реализует опыт Татарстана и Забайкалья в сфере ЖКХ

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область реализует семь лучших практик в области развития городской среды и ЖКХ из "Магазина верных решений" Агентства стратегических инициатив, в том числе проекты Татарстана и Забайкалья. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

"В целях реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и АСИ утверждается список успешных практик, отобранных для внедрения на территории региона в рамках проекта "Магазин верных решений" Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ", - говорится в распоряжении. Дорожные карты по внедрению успешных практик должны быть разработаны до 1 ноября 2017 года.

В список из семи практик вошел проект "Развитие общественных пространств в Республике Татарстан", модернизация системы теплоснабжения на примере Ясногорска в Забайкальском крае на основе государственно-частного партнерства, синергия комплексного благоустройства дворов и ремонта подъездов, организация доступной среды для инвалидов.

"Магазин верных решений" - онлайн-площадка, на которой собраны лучшие практики, выявленные по итогам Всероссийского конкурса социально-экономических проектов развития регионов. Все практики представлены в полностью готовом для внедрения формате и содержат описание реализации в регионе-доноре, правовое обоснование, организационную и бизнес-модель внедрения, типовую дорожную карту, а также контакты ответственных лиц и экспертов. Впервые проект был представлен регионам на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2017".