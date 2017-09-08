Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирская область реализует опыт Татарстана и Забайкалья в сфере ЖКХ

Сибирь
8 сентября, 14:38 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, сентября. /ТАСС

Механизмы сотрудничества будут разработаны до 1 ноября 2017 года

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 8 сентября. /ТАСС/. Новосибирская область реализует семь лучших практик в области развития городской среды и ЖКХ из "Магазина верных решений" Агентства стратегических инициатив, в том числе проекты Татарстана и Забайкалья. Соответствующее распоряжение подписал в пятницу губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий.

"В целях реализации соглашения о сотрудничестве между правительством Новосибирской области и АСИ утверждается список успешных практик, отобранных для внедрения на территории региона в рамках проекта "Магазин верных решений" Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов РФ", - говорится в распоряжении. Дорожные карты по внедрению успешных практик должны быть разработаны до 1 ноября 2017 года.

В список из семи практик вошел проект "Развитие общественных пространств в Республике Татарстан", модернизация системы теплоснабжения на примере Ясногорска в Забайкальском крае на основе государственно-частного партнерства, синергия комплексного благоустройства дворов и ремонта подъездов, организация доступной среды для инвалидов.

"Магазин верных решений" - онлайн-площадка, на которой собраны лучшие практики, выявленные по итогам Всероссийского конкурса социально-экономических проектов развития регионов. Все практики представлены в полностью готовом для внедрения формате и содержат описание реализации в регионе-доноре, правовое обоснование, организационную и бизнес-модель внедрения, типовую дорожную карту, а также контакты ответственных лиц и экспертов. Впервые проект был представлен регионам на Российском инвестиционном форуме "Сочи-2017".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Городецкий, Владимир Филиппович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
14 главных фото недели: принц Джордж в школе, Путин во Владивостоке, Меркель на дебатах
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Робот Вера принимает на работу. Российский стартап раздвинул границы использования искусственного интеллекта
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новый необязательный стандарт на автономера подготовят к маю 2018 года
2
В результате конфликта пассажиров на станции метро "Третьяковская" мужчина ранен ножом
3
Глава МИД Франции предложил "добавить специй" в диалог с Москвой
4
Ураган "Ирма" ослаб до четвертой категории из пяти
5
Несколько эрмитажных котов погибли при пожаре в музее
6
Германия, США и Франция считают идею отправки миротворцев ООН в Донбасс прогрессом
7
Медведев: цифровизация может "убить" целые профессии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама