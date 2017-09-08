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В Омске открыли бюст последнему Маршалу и министру обороны СССР Дмитрию Язову

Сибирь
8 сентября, 15:50 UTC+3 ОМСК ОМСК 8, сентября. /ТАСС

Памятник установили на территории кадетской школы-интерната № 9 в рамках проекта "Аллея Российской Славы"

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© Пресс-служба правительства Омской области

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. Бюст последнему Маршалу и министру обороны СССР Дмитрию Язову открылся в пятницу в Омске в преддверии его 93-летия, которое уроженец Омской области отметит 8 ноября 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Памятный знак установлен на территории омской кадетской школы-интерната № 9 в рамках проекта "Аллея Российской Славы". В ближайшее время при школе, носящей имя Маршала СССР Язова, откроется посвященная ему музейная экспозиция", - говорится в сообщении.

Сестра маршала Галина Парамонова пожелала ученикам школы брать пример со своего родственника. "Я хочу пожелать вам прилежания в учебе и постижении военной науки. Учитесь защищать родину, как всю свою жизнь это делал Дмитрий Тимофеевич [Язов]", - приводят ее слова в пресс-службе.

Язов родился 8 ноября 1924 года в деревне Язово под Омском. В 1942 году окончил Московское пехотное училище им. Верховного Совета РСФСР, после чего в звании его отправили на фронт. В годы Великой Отечественной войны был командиром стрелкового взвода, командиром стрелковой роты на Волховском и Ленинградском фронтах.

30 мая 1987 года занял пост министра обороны СССР, сменив маршала Сергея Соколова после посадки самолета Матиаса Руста на Красной площади. 28 апреля 1990 года Язову присвоено звание Маршала Советского Союза. Он стал последним советским военачальником, кому было присвоено это высшее звание, а также последним министром обороны СССР. Сейчас Язов живет в Москве.

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