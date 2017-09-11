В манеже детской спортшколы под Новосибирском произошел пожар

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. В легкоатлетическом манеже детско-юношеской спортивной школы (ДЮСШ) "Авангард" в городе Бердске Новосибирской области в понедельник утром произошел пожар. Пострадавших нет, сообщает пресса-служба регионального управления МЧС России.

"Там располагался велотрек. В результате пожара металлический каркас устоял, а резиновое покрытие внутри сгорело", - уточнили в пресс-службе.

По данным ведомства, на полную ликвидацию возгорания у пожарных ушел всего час, но сообщение о возгорании поступило слишком поздно. По предварительным данным, обнаруживший его охранник первое время пытался потушить огонь своими силами, но не смог.

"На объекте в зале, предположительно, произошло короткое замыкание электропроводки в щитке. Пожарную охрану вызвали поздно, так как пытались самостоятельно тушить огонь. Когда приехали подразделения, уже практически по всей площади горело внутри ангара. В тушении участвовали 14 человек и 4 единицы техники", - приводит пресс-служба слова начальника Бердского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России Константина Рожко.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную службу МЧС России по Новосибирской области 11 сентября в 07:40 по местному времени (03:40 мск). По прибытии к месту пожарные обнаружили, что ангар горел на площади около 450 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности.