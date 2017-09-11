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Задержанные из-за тумана авиарейсы в Москву и Симферополь вылетели из Кемерова

Сибирь
11 сентября, 9:36 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 11, сентября. /ТАСС

Два самолета утром были перенаправлены на запасной аэродром в новосибирский Толмачево

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КЕМЕРОВО, 11 сентября. /ТАСС/. Два задержанных авиарейса из Кемерова в Москву и Симферополь вылетели из столицы Кузбасса, задержка составила до четырех часов. Об этом сообщили в понедельник в справочной кемеровского аэропорта.

Два самолета утром не смогли совершить посадку в Кемерове из-за тумана и были перенаправлены на запасной аэродром - в новосибирский Толмачево.

"Из Новосибирска самолет авиакомпании "Алроса" прилетел 11:08 (07:08 мск), в Симферополь самолет вылетел около 12:45 (08:45 мск). Борт "Уральских авиалиний", прибывший в Кемерово в 10:09 (06:09 мск), отправился в Москву в 11:01 (07:01 мск)", - сказала собеседница агентства. Задержка вылета самолетов в обратном направлении составила четыре и три часа соответственно.

Ранее сообщалось, что утром в понедельник туман наблюдался по северу Кузбасса, в том числе в Кемерове. Видимость составляла около 200 м. Второй международный аэропорт Кузбасса - Спиченково, расположенный в Новокузнецке, работал в штатном режиме.

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