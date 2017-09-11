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Ряд учреждений Омска эвакуировали после сообщений о подозрительных предметах

Сибирь
11 сентября, 10:12 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Было эвакуировано здание горадминистрации, также в соцсетях есть сообщения об эвакуации нескольких школ и ТЦ

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ОМСК, 11 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Ряд учреждений Омска были эвакуированы в понедельник после серии звонков с информацией об обнаруженных подозрительных предметах, сообщил ТАСС глава пресс-службы областного УМВД Алексей Командыков. Список учреждений представитель УМВД не уточнил.

"Поступил ряд звонков о подозрительных предметах в учреждениях Омской области, все сообщения проверяются, все необходимые меры предприняты, устанавливается личность звонившего. Объектов много", - сказал он.

Представитель омского избиркома рассказал, что было эвакуировано здание городской администрации. Жители города в соцсетях сообщают, что также эвакуированы несколько школ и торговых центров.

Вечером 10 сентября в Омске уже поступало сообщение о минировании мэрии, где размещается городская избирательная комиссия. Здание было эвакуировано, но проверка не подтвердила наличие взрывных устройств. Инцидент на работе избирательной комиссии, подводившей итоги выборов, не сказался.

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