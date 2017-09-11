Социальные объекты в Новосибирске начали подключать к отоплению

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НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Теплоснабжение включили в двух детских больницах Новосибирска, по остальным объектам идет проверка готовности к отопительному сезону, которая продлится до 15 сентября, сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.
"Мы проводим ежедневный мониторинг по температуре внутри социально значимых помещений. Де-факто отопительный сезон начался: к теплоснабжению подключены детские больницы №3 и №6", - сказал Перязев.
Он добавил, что система теплоснабжения в целом готова к сезону, поэтому потребители могут подключаться по заявкам, если для этого есть все технические возможности.
Согласно прогнозу новосибирского гидрометцентра, во второй декаде сентября средняя температура ожидается на уровне +9+12 градусов Цельсия, ночью температура может опускаться до -3 градусов.