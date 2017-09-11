Обвиняемому в ДТП на Алтае с 29 пострадавшими и тремя погибшими грозит семь лет тюрьмы

БАРНАУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Водителю рейсового автобуса, обвиняемому в ДТП в Алтайском крае, в результате которого в январе погибли трое и пострадали 29 человек, грозит семь лет лишения свободы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Расследование уголовного дела в отношении водителя рейсового автобуса, обвиняемого в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерти более двух лиц, завершено. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. <...> Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности", - уточнили в ведомстве.

По данным управления, обвиняемый, управляя рейсовым автобусом Higer, осуществлял перевозку пассажиров из Новосибирска в Бийск по трассе "Чуйский тракт". Мужчина был переутомлен, режим труда и отдыха не соблюдался долгое время, и на территории Косихинского района он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Газель" и автобусом "ЛАЗ". От травм скончались трое - водитель автобуса "ЛАЗ" и двое пассажиров Higer, четверым пассажирам автобусов причинен тяжкий вред здоровью, более 20 получили телесные повреждения иной степени тяжести.