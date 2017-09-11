Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.09:
$ 57
€ 68.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Обвиняемому в ДТП на Алтае с 29 пострадавшими и тремя погибшими грозит семь лет тюрьмы

Сибирь
11 сентября, 11:41 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 11, сентября. /ТАСС

По данным СК, водитель рейсового автобуса Higer был переутомлен, режим труда и отдыха долгое время не соблюдался

Поделиться
Материал из 1 страницы

БАРНАУЛ, 11 сентября. /ТАСС/. Водителю рейсового автобуса, обвиняемому в ДТП в Алтайском крае, в результате которого в январе погибли трое и пострадали 29 человек, грозит семь лет лишения свободы. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

"Расследование уголовного дела в отношении водителя рейсового автобуса, обвиняемого в нарушении ПДД и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерти более двух лиц, завершено. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. <...> Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы, либо принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности", - уточнили в ведомстве.

По данным управления, обвиняемый, управляя рейсовым автобусом Higer, осуществлял перевозку пассажиров из Новосибирска в Бийск по трассе "Чуйский тракт". Мужчина был переутомлен, режим труда и отдыха не соблюдался долгое время, и на территории Косихинского района он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Газель" и автобусом "ЛАЗ". От травм скончались трое - водитель автобуса "ЛАЗ" и двое пассажиров Higer, четверым пассажирам автобусов причинен тяжкий вред здоровью, более 20 получили телесные повреждения иной степени тяжести.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
"Единая Россия" заняла первое место на муниципальных выборах в Москве
3
Опальный госсекретарь: почему Тиллерсон оказался на грани увольнения
4
МИД Сирии призвал США покинуть страну, иначе они будут рассматриваться как враждебная сила
5
Основной удар урагана "Ирма" придется на американский город Санкт-Петербург
6
Ураган "Ирма" над Флоридой ослаб до второй категории
7
Подведение итогов единого дня голосования в России. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама