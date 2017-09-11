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Для турбаз и гостиниц Байкала разработали экологический рейтинг

Сибирь
11 сентября, 12:04 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 11, сентября. /ТАСС

Внедрение в тестовом режиме планируется начать в октябре

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Во время уборки мусора на берегу озера Байкал в рамках акции всероссийского экологического волонтерского марафона En+ Group "360 минут"

Во время уборки мусора на берегу озера Байкал в рамках акции всероссийского экологического волонтерского марафона En+ Group "360 минут"

© Кирилл Шипицин/ТАСС

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Экологический рейтинг для расположенных на побережье Байкала турбаз и гостиниц разработали экологии Иркутска и Санкт-Петербурга. Совместный проект энергетического холдинга En+ Group и ассоциации "Друзья Байкала" был презентован в Ольхонском районе Иркутской области, внедрять рейтинг в тестовом режиме на Байкале начнут в октябре этого года. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС ответственный секретарь комитета по экологии Ассоциации менеджеров России Анастасия Савельева.

"Рейтинговая методология оценки экологической безопасности мест размещения была презентована накануне в рамках проекта En+ Group "360 минут". Задача этой методологии - понять, насколько отели и другие объекты туристической инфраструктуры справляются с задачей бережного обращения с экосистемой Байкала", - сказала она.

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По словам Савельевой, разработанные Экологическим союзом Санкт-Петербурга критерии оценки охватывают самые разные аспекты - от организации питания на туробъектах до работы с отходами и использования ресурсосберегающих технологий и различных ноу-хау. К примеру, эксперты надеются, что владельцы местных турбаз стали использовать распространившуюся на Байкале водоросль спирогиру в своих подсобных хозяйствах. После прохождения оценки турбазы и гостиницы смогут получить определенное число "зеленых листочков" - по аналогии с международной классификацией гостиниц с помощью "звезд".

"В октябре мы планируем провести тест 10 гостиниц, начав таким образом первую часть исследования. Впоследствии методика может применяться не только на Байкале, но и на других особо охраняемых территориях, где имеются достаточно высокие требования к экологической безопасности", - отметила эксперт.

Кроме рейтинговой оценки байкальские гостиницы смогут получить рекомендации экспертов о повышении своего экологического статуса. Наличие такой оценки становится все более востребованным не только у иностранных, но и у российских туристов, отмечают авторы проекта.

Экологический марафон "360 минут" проходил с минувшие выходные на Байкале в седьмой раз. В субботу по итогам масштабной уборки побережья озера и близлежащих рек на 155 "Камазах" было вывезено 36,7 тыс. мешков с мусором. В воскресенье в рамках проекта в Ольхонском районе Прибайкалья состоялось заседание комитета по экологии Ассоциации менеджеров России.

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