Новосибирская "Сибэко" оценила ущерб от взрыва трансформатора в 60 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Сибирская энергетическая компания (АО "Сибэко") потратит около 60 миллионов рублей на замену трансформатора, который взорвался на ТЭЦ-2 в конце августа и оставил без электричества более 18 тыс. человек. Об этом сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС в Новосибирске гендиректор "Сибэко" Руслан Власов.
"На ТЭЦ произошло повреждение трансформатора, ущерб мы оцениваем на уровне 60 млн рублей, они будут потрачены на замену оборудования", - сказал Власов.
Он добавил, что на подготовку к отопительному сезону взрыв никак не повлиял. Власов уточнил, что оборудование застраховано, и компания рассчитывает на компенсацию.
Как сообщалось ранее, 26 августа на ТЭЦ-2 в Новосибирске произошел взрыв трансформатора и возгорание. Без электроснабжения почти на сутки остались 18,3 тыс. человек.