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Доходы бюджета Республики Алтай в 2017 году увеличатся до 15,7 млрд руб.

Сибирь
11 сентября, 13:32 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 11, сентября. /ТАСС

Основные средства запланированы на строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант", скорректирован дорожный фонд республики

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ГОРНО-АЛТАЙСК, 11 сентября. /ТАСС/. Корректировки будут внесены в региональный бюджет Республики Алтай 2017 года - доходная часть увеличится на 846 млн руб. - до 15 млрд 712 млн руб., т. е. на 5,39%. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.

"Решение было принято сегодня по итогам внеочередного заседания правительства региона. Доходная и расходная части бюджетов увеличены на 846 млн рублей. Доходы сложились в сумме 15 млрд 712 млн руб., расходы - 16 млрд 608 млн рублей. Законопроект об изменениях одобрен кабинетом министров и будет направлен в Госсобрание региона - Эл Курултай", - сказали в ведомстве.

Финансово усилить различные социальные направления в регионе удалось за счет дополнительных средств из федерального бюджета. Так, основные средства - 367 млн руб.- запланированы на строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант", дорожный фонд республики скорректирован на 347 млн рублей.

19,7 млн руб. дополнительно направят на поддержку аграрной отрасли, около 33 млн руб. поступили из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 10 млн руб. из средств Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - на эти деньги закупят оборудование для реабилитации. Еще 33 млн рублей предусмотрены на тушение лесных пожаров, оплату ЖКУ отдельным категориям граждан, выплаты безработным и лекарственное обеспечение.

Как сообщалось ранее, доходы бюджета Республики Алтай были приняты в объеме 14,1 млрд - порядка 111% к бюджету 2016 года. Более 70% средств направляются на социальную сферу и реализацию задач, поставленных правительством РФ. Плановые параметры доходной части бюджета на 2018 год и 2019 год утверждены в объеме 13,2 млрд рублей и 13,7 млрд руб. соответственно.

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