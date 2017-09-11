Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чиновницу финансового управления Бердска подозревают в халатности на 7 млн руб.

Сибирь
11 сентября, 14:04 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 11, сентября. /ТАСС

По данным следствия, в 2015 году женщина незаконно передала подчиненной ключи электронной подписи, позволяющие переводить деньги из бюджета муниципалитета

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи подозревают начальницу Управления финансов и налоговой политики города Бердска Новосибирской области в халатности, в результате которой муниципалитет недополучил 7 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК России.

"В отношении 39-летней начальницы управления финансов и налоговой политики администрации города Бердска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ ("Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба")", - уточняется в сообщении.

По данным следствия, в 2015 году подозреваемая незаконно передала 34-летней подчиненной ключи электронной подписи, позволяющие переводить деньги из бюджета муниципалитета. Женщины находились в доверительных отношениях. С апреля 2015 года по август 2016 года 34-летняя сотрудница управления перечислила на свои счета и счета друзей более 7,2 млн рублей.

Бердский городской суд признал 34-летнюю женщину виновной в мошенничестве и приговорил к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей. Обстоятельства, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области, расследование продолжается.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
2
Путин предложил приравнять МРОТ к прожиточному минимуму с 2019 года
3
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
4
Правом банкротства могут воспользоваться более 7 млн россиян
5
Сбербанк опроверг информацию о переводе дебетовых карт в овердрафтные
6
В Центральную Россию на несколько дней пришло настоящее лето
7
Sky: коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской армии к востоку от Дейр-эз-Зора
Темы дня
Новости партнеров
Реклама