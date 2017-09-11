Чиновницу финансового управления Бердска подозревают в халатности на 7 млн руб.

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НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Следователи подозревают начальницу Управления финансов и налоговой политики города Бердска Новосибирской области в халатности, в результате которой муниципалитет недополучил 7 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба регионального следственного управления СК России.
"В отношении 39-летней начальницы управления финансов и налоговой политики администрации города Бердска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ ("Халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, если это повлекло причинение крупного ущерба")", - уточняется в сообщении.
По данным следствия, в 2015 году подозреваемая незаконно передала 34-летней подчиненной ключи электронной подписи, позволяющие переводить деньги из бюджета муниципалитета. Женщины находились в доверительных отношениях. С апреля 2015 года по август 2016 года 34-летняя сотрудница управления перечислила на свои счета и счета друзей более 7,2 млн рублей.
Бердский городской суд признал 34-летнюю женщину виновной в мошенничестве и приговорил к 3 годам 9 месяцам колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей. Обстоятельства, ставшие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками управления ФСБ России по Новосибирской области, расследование продолжается.