Кемеровская область планирует разместить облигации на 9 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 11 сентября. /ТАСС/. Главное финансовое управление Кемеровской области планирует выпустить облигации на 9 млрд рублей, что позволит реструктурировать госдолг, сообщил ТАСС в понедельник замгубернатора - начальник главного финуправления региона Игорь Малахов.

"Выпуск ценных бумах [планируется] на 9 млрд рублей <...> Сроки определены примерно: срок окупаемости - семь лет, то есть ценные бумаги выпускаются на семь лет. Необходимость [их выпуска] одна - мы делаем реструктуризацию госдолга с целью снижения расходов на обслуживание кредитов. Мы понимаем, что ценные бумаги будут дешевле, чем те кредиты, которые у нас сегодня есть, мы будем за счет этих поступлений замещать банковские кредиты", - сказал Малахов.

По его словам, планируется, что 19 сентября пройдет сбор заявок инвесторов, а размещение - до конца сентября.

По данным сайта финуправления региона, на 1 августа госдолг Кемеровской области составлял 56,2 млрд рублей, что на 6,7 млрд меньше, чем на 1 января 2017 года. Из общей суммы 14,9 млрд рублей приходится на бюджетные кредиты (снижение по сравнению с началом года на 11,4 млрд), 32,5 млрд рублей - коммерческие кредиты (рост на 4,7 млрд за этот же период), 750 млн рублей - облигационные займы, чуть более 8 млрд - иные долговые обязательства.

Как сообщалось ранее, в апреле 2017 года Кемеровская область впервые за восемь лет приняла бездефицитный бюджет. С учетом изменений, внесенных в закон об облбюджете в июне, доходы и расходы региональной казны на этот год составляют 114,5 млрд рублей.