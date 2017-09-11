В Иркутской области двухлетний ребенок погиб от укусов собак

ИРКУТСК, 11 сентября. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области возбудили дело в связи с гибелью в городе Вихоревка двухлетнего ребенка после нападения на него соседских собак. Как уточнили в понедельник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, инцидент произошел в минувшую пятницу.

"Мальчик 2015 года рождения гулял на огороженном участке дома по улице Солнечная. В какой-то момент ребенок пропал из вида, и женщина (мать мальчика) пошла его искать. В результате тело ребенка было найдено на соседнем участке с множественными следами от укусов собак", - уточнили в пресс-службе.

Со слов соседей, хозяину собак неоднократно указывали на их агрессивное поведение. За несколько дней до происшествия мать мальчика была укушена этими же животными.

"Мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы оградить жителей окрестных улиц от потенциальной опасности, исходящей от его питомцев. В настоящее время хозяин животных опрошен, вину признал. Собаки, представляющие опасность для общества, ликвидированы", - добавили в ведомстве.