В Красноярске задержали двух полицейских по подозрению в получении 4 млн руб. взятки

КРАСНОЯРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Заместитель начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Красноярскому краю и оперуполномоченный угрозыска задержаны по подозрению в получении крупной взятки. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального Главного следственного управления СК.

Полицейских и 34-летнего посредника, передавшего взятку, задержали сотрудники управления ФСБ.

"По предварительной версии следствия, <...> при посредничестве жителя города Красноярска получили (полицейские - прим. ТАСС) 2 млн рублей, являющихся частью четырехмиллионной взятки, за оказание содействия в переквалификации действий обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"), на менее тяжкое преступление", - сообщили в СК.

В отношении полицейских возбуждено дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере" УК РФ. В качестве меры пресечения им избрано содержание под стражей.

В краевом главке МВД сообщили, что назначена служебная проверка по факту получения полицейскими незаконного денежного вознаграждения. "Если вина сотрудников подтвердится, то они будут уволены из органов внутренних дел", - добавили в ГУ МВД.