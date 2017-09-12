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В Бурятии начались учения ПВО с пусками ракет

Сибирь
12 сентября, 9:16 UTC+3 ТАСС

Расчеты зенитно-ракетных систем С-300 отработали обнаружение, классификацию, сопровождение высокоскоростных целей, роль которых выполнили истребители Су-30СМ

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ТАСС, 12 сентября. Учения с пусками ракет зенитно-ракетными частями соединения ПВО Восточного военного округа (ВВО) начались на полигоне Телемба в Бурятии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба округа.

"В ходе первого этапа мероприятия расчеты зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-300 уже отработали обнаружение, классификацию, сопровождение высотных, высокоскоростных целей, роль которых выполнили истребители Су-30СМ авиачасти округа из Хабаровского края. Эти боевые самолеты задействованы в летно-тактическом учении в Забайкалье", - уточнили в пресс-службе.

Затем руководство учением оценило работу расчетов ЗРС по обнаружению и сопровождению низколетящих целей - вертолетов условного противника.

На практической части учения зенитчики выполнят пуски ракет по малоразмерным быстролетящим мишеням. Время и количество одновременно запускаемых целей расчетам С-300 заранее не сообщается.

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