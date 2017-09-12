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В Кузбассе пенсионерка выжила в тайге, неделю питаясь ягодами и греясь в листве

Сибирь
12 сентября, 9:23 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 12, сентября. /ТАСС

75-летняя женщина пережила также встречу с медведем и рысью

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© Владимир Смирнов/ТАСС

КЕМЕРОВО, 12 сентября. /ТАСС/. Жительница Кемеровской области, заблудившаяся в тайге, обнаружена на седьмой день поисков. 75-летняя пенсионерка, чтобы выжить, питалась ягодами и кореньями, грелась в коконе из листьев, а также пережила встречу с медведем и рысью, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МВД по области.

Жительница поселка Краснобродский отправилась в лес вместе с родственниками, но в установленное время самостоятельно не вышла из тайги. После неудачных попыток найти ее родные обратились в полицию. Совместно с МЧС и волонтерами начались поиски пожилой женщины, у которой с собой были только корзина для сбора грибов и нож. "На седьмой день обессилевшая пенсионерка была обнаружена в тайге. Женщина пояснила, что все это время слышала поисковиков и шла на звук", - уточнили в пресс-службе.

Пенсионерку с сильным истощением и переохлаждением доставили в одну из больниц города Белово.

"Она рассказала, как выжила в тайге: питалась ягодами и кореньями, чтобы не замерзнуть, сооружала вокруг себя своеобразный кокон из сухих листьев папоротника и травы. Для употребления воды женщина соорудила фильтр из ткани и соломинки. За время вынужденной прогулки по тайге пенсионерка дважды пережила встречу с медведем и рысью. По счастливой случайности животные не проявили агрессии", - добавили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в Кемеровском гидрометцентре, всю прошедшую неделю в регионе была холодная осенняя погода. "Ночные температуры по югу, центру региона (где пропала пенсионерка, - прим. ТАСС) были в пределах от плюс 2 до 8-10 градусов в разные дни, при этом самая холодная ночь была с 7 на 8 сентября, когда прогнозировались заморозки, и в некоторых районах температура была минус 4 градуса. Плюс были осадки", - сказала собеседница агентства

По данным полиции, с начала 2017 года в органы внутренних дел Кемеровской области поступило 63 сообщения о людях, пропавших во время сбора дикоросов - грибов, ягод, орехов. В настоящее время проводятся поиски четырех потерявшихся.

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