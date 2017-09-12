В Чите приговорили к 23 годам заключения участника банды, обвинявшегося в девяти убийствах

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ЧИТА, 12 сентября. /ТАСС/. Забайкальский краевой суд приговорил во вторник к 23 годам лишения свободы участника местной банды Виктора Дрюнина, обвиняемого в девяти убийствах, двух похищениях, грабеже, угонах и разбоях. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.
"Дрюнин приговорен к 23 годам лишения свободы. Из них первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшиеся годы - в колонии строгого режима. Он также должен выплатить 300 тыс. рублей штрафа и компенсировать моральный вред потерпевшим на общую сумму 1,7 млн рублей", - сказала Михайлюк.
Она отметила, что моральный вред двум потерпевшим Дрюнин уже частично компенсировал. Кроме того, он написал всем потерпевшим письма, в которых попросил прощения за содеянное.
Дрюнин обвинялся в том, что в составе преступной группы совершил ряд умышленных тяжких и особо тяжких преступлений. Он, как и его двоюродный брат, также приговоренный в августе к 23 годам лишения свободы, выполнял указания руководителей банды и участвовал в нападениях на граждан и других преступлениях. Девять убийств, два похищения, грабеж, разбои и угоны он совершил, по данным суда, в 2002-2009 гг.
Уголовное дело Дрюнина рассматривалось в особом порядке, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.