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В Хакасии в колонии для осужденных открыли кинотеатр с кислородными коктейлями

Сибирь
12 сентября, 11:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

В пресс-службе ФСИН сообщили, что посещать его будут только заключенные, отличающиеся хорошим поведением

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Кинотеатр с кислородными коктейлями открыли для осужденных в исправительной колонии в Хакасии. Об этом во вторник сообщили во ФСИН России.

Посещение кинотеатра должно стать еще одним стимулом для исправления.

"Кинотеатр в исправительной колонии № 29 УФСИН России по Республике Хакасия (где содержатся осужденные женщины - прим. ТАСС) будут посещать только осужденные, отличающиеся хорошим поведением", - сообщили в службе исполнения наказаний.

На большом экране осужденные увидели фильм "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова (он возглавляет Общественный совет при ФСИН России - прим. ТАСС). Чтобы создать для зрительниц непринужденную обстановку, первых посетителей нового кинозала угостили фруктами и кислородным коктейлем. По словам заместителя начальника колонии по воспитательной работе Александра Горева, сеансы в кинотеатре будут идти два раза в неделю.

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