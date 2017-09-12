В Хакасии в колонии для осужденных открыли кинотеатр с кислородными коктейлями

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Кинотеатр с кислородными коктейлями открыли для осужденных в исправительной колонии в Хакасии. Об этом во вторник сообщили во ФСИН России.
Посещение кинотеатра должно стать еще одним стимулом для исправления.
"Кинотеатр в исправительной колонии № 29 УФСИН России по Республике Хакасия (где содержатся осужденные женщины - прим. ТАСС) будут посещать только осужденные, отличающиеся хорошим поведением", - сообщили в службе исполнения наказаний.
На большом экране осужденные увидели фильм "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова (он возглавляет Общественный совет при ФСИН России - прим. ТАСС). Чтобы создать для зрительниц непринужденную обстановку, первых посетителей нового кинозала угостили фруктами и кислородным коктейлем. По словам заместителя начальника колонии по воспитательной работе Александра Горева, сеансы в кинотеатре будут идти два раза в неделю.