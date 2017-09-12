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Семилетний мальчик госпитализирован после падения со скалы в Хакасии

Сибирь
12 сентября, 13:24 UTC+3 ТАСС

По версии следствия, ребенок вместе с шестилетней девочкой, живущей по соседству, залез на 70-метровую скалу, чтобы погладить пасущихся там коз

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ТАСС, 12 сентября. Семилетний мальчик сорвался с 70-метровой скалы у железнодорожного моста в городе Абазе в Хакасии. Ребенок госпитализирован с ушибами и раной головы, Следственный комитет (СК) проводит проверку, сообщает пресс- службе регионального управления ведомства.

"В следственные органы СК России по Республике Хакасия поступило сообщение о том, что в городе Абазе, в районе железнодорожного моста, с отвесной скалы упал малолетний ребенок <…> По данному факту следственным отделом по Таштыпскому району СУ (следственного управления - прим. ТАСС) СК России по Республике Хакасия проводится доследственная проверка", - говорится в сообщении.

По версии следствия, семилетний мальчик и шестилетняя девочка, жившие по соседству, пошли гулять и залезли на 70-метровую скалу, чтобы погладить пасущихся там коз. Мальчик оступился, сорвался вниз, скатившись по насыпи. Со множественными ушибами тела и рваной раной головы его доставили в больницу. Девочку сняли со скалы сотрудники полиции и жители города.

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