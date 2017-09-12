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Сильный ветер до 25 м/с и грозы ожидаются в Хакасии

Сибирь
12 сентября, 14:07 UTC+3 ТАСС

В МЧС предупредили, что непогода может нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи, жителям республики рекомендуют пережидать порывы ветра в помещениях

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ТАСС, 12 сентября. Сильные дожди и грозы с усилением ветра до 20-25 м/с ожидаются 13 сентября в Хакасии, сообщили во вторник в региональном ГУ МЧС.

"По республике ожидаются сильные дожди, грозы. Усиление северо-западного ветра до 20 м/с. Отдельные порывы могут достигать 25 м/с", - уточнили в ведомстве.

В МЧС предупредили, что непогода может нарушить работу жилищно-коммунального хозяйства, объектов энергетики и связи. Жителям республики рекомендуют пережидать порывы ветра в помещениях. Специалисты советуют не находится рядом с рекламными щитами, деревьями и металлоконструкциями.

Также возможно подтопление низменных участков местности. Автомобилистам рекомендовано выбирать возвышенные места для парковки.

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