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Зрители в Париже раскупили билеты на все 10 показов "Трех сестер" новосибирского театра

Сибирь
12 сентября, 15:58 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 12, сентября. /ТАСС

Главный режиссер театра "Красный факел" Тимофей Кулябин объяснил успех спектакля его уникальностью

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НОВОСИБИРСК, 12 сентября. /ТАСС/. Посетители Осеннего фестиваля в Париже за месяц до его начала раскупили места на все десять показов спектакля новосибирского театра "Красный факел" по чеховским "Трем сестрам" в театре "Одеон". После успешного прошлогоднего показа в Вене сибирскую постановку приглашают во многие театры как Европы, так и Азии, сообщил во вторник журналистам главный режиссер "Красного факела" Тимофей Кулябин.

"Билеты, я знаю, в Париже уже все проданы, при этом там довольно большой зал. Здесь у нас на сцене сидят порядка 180 зрителей, в Вене до 300 зрителей доходило, в Париже тоже очень много, около 320", - сказал он. Успех спектакля, который идет на жестовом языке, Кулябин объяснил его уникальностью: "Сам по себе спектакль является уникальным аттракционом, когда на абсолютно настоящем жестовом языке 4,5 часа вам рассказывают текст Чехова, естественно этот трюк хотят увидеть многие".

Он добавил, что приглашение в Париж театр получил после венских гастролей, но уже есть предложения на последующие театральные сезоны. "Мы надеемся, что спектакль войдет в международную сетку фестивалей и еще следующие 3-4 сезона будет успешно ездить по разным странам", - сказал режиссер. Предложения поступают из Германии, Республики Корея и Сингапура.

Ранее сообщалось, что все расходы по организации гастролей "Красного факела" в Париже взяла на себя принимающая сторона. Кроме 10 фестивальных запланированы 8 показов еще в трех французских городах: Валансе, Дуэ и Тулузе.

Спектакль "Три сестры" - первый спектакль Кулябина, поставленный им в 2016 году в качестве главного режиссера театра "Красный факел". Режиссер, получивший известность после постановки оперы "Тангейзер" в Новосибирском театре оперы и балета, перенес действие чеховской пьесы в наши дни, а актеров научил общаться на сцене между собой с помощью жестов (для зрителей текст транслируется в виде субтитров - прим. ТАСС).

Осенний фестиваль в Париже (проходит с 1972 года) является своеобразным срезом актуального искусства и включает в себя различные его направления - музыку, кино, изобразительное искусство, перформанс, театр, танец.

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