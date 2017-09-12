Омская область не успела завершить расселение ветхого жилья к 1 сентября

ОМСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область не смогла завершить федеральную программу по расселению аварийного и ветхого жилья к указанному сроку, который истек 1 сентября. Не расселенными остались около 3,4 тыс. кв. м в сельской местности, сообщили ТАСС в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса.

"Программа выполнена на 98%, осталось расселить 3,37 тыс. кв. м жилья в сельских районах", - уточнил собеседник агентства.

Скорректированные сроки завершения программы и причину отставания представитель регионального Ммнстроя не уточнил. В Омске программу расселения аварийного жилья завершили 29 августа.

Программа по расселению ветхого и аварийного жилья должна была быть выполнена регионами к 1 сентября 2017 года. Под расселение и снос идет ветхое жилье, которое было признано таковым до 2012 года и износ которого превышает 70%. Омская область должна была расселить 4239 жилых помещений общей площадью 168,27 тыс. кв. м и переселить 11 568 человек.

За период реализации программы область расселила 164,9 тыс. кв. м. аварийного жилья, из которых 94,46 тыс. кв. м пришлись на Омск.