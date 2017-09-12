Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Омская область не успела завершить расселение ветхого жилья к 1 сентября

Сибирь
12 сентября, 17:17 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Отмечается, что программа по расселению аварийного и ветхого жилья завершена в регионе на 98%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 12 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омская область не смогла завершить федеральную программу по расселению аварийного и ветхого жилья к указанному сроку, который истек 1 сентября. Не расселенными остались около 3,4 тыс. кв. м в сельской местности, сообщили ТАСС в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального комплекса.

"Программа выполнена на 98%, осталось расселить 3,37 тыс. кв. м жилья в сельских районах", - уточнил собеседник агентства.

Скорректированные сроки завершения программы и причину отставания представитель регионального Ммнстроя не уточнил. В Омске программу расселения аварийного жилья завершили 29 августа.

Программа по расселению ветхого и аварийного жилья должна была быть выполнена регионами к 1 сентября 2017 года. Под расселение и снос идет ветхое жилье, которое было признано таковым до 2012 года и износ которого превышает 70%. Омская область должна была расселить 4239 жилых помещений общей площадью 168,27 тыс. кв. м и переселить 11 568 человек.

За период реализации программы область расселила 164,9 тыс. кв. м. аварийного жилья, из которых 94,46 тыс. кв. м пришлись на Омск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
9
В Петербурге открыли первый в России памятник всем полярникам
17
Начало учебного года в России: языки, религия, спорт, кадеты и благородные девицы
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
2
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
3
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
4
В посольстве РФ в ФРГ ждут извинений от журнала Focus за оскорбление Путина
5
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
6
Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентября
7
ФСВТС: Турция как заказчик имеет приоритетное право комментировать контракт на С-400
Темы дня
Новости партнеров
Реклама