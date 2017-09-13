Более 50% жителей Тувы планируют вакцинировать от гриппа

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ТАСС, 13 сентября. Вакцинация против гриппа и ОРВИ началась в Туве, привить планируется 55% жителей республики, сообщили в среду в пресс-службе правительства региона.
"Запланировано привить 55% от общей численности населения, что на 7% больше, чем в прошлом году. Согласно заявке, в республику уже поступило 133 тыс. доз вакцины", - сказали в пресс-службе. Численность населения в республике превышает 318 тыс. человек.
Как уточнила первый заместитель министра здравоохранения Тувы Белекмаа Монгуш, первый этап вакцинации должен завершиться 1 октября. До 1 ноября должны быть привиты все, кто не получил прививку до планового периода. Особое внимание, отметила Монгуш, будет уделено больным из так называемой группы риска.
В состав вакцин в соответствии с рекомендациями ВОЗ включены компоненты, формирующие иммунный состав против трех вирусов гриппа (А(H1N1), А(H3N2), грипп В), циркуляция которых предполагается в начавшемся эпидемическом сезоне в странах северного полушария, в том числе, в России.
По данным регионального Роспотребнадзора, на первую декаду сентября зарегистрирован 401 случай ОРВИ с показателем заболеваемости 12,6 на 10 тыс. населения. Это ниже порогового значения на 3,7%. Госпитализированы 53 больных.