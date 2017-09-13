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Двадцать новых фельдшерских пунктов откроют в Красноярском крае до конца года

Сибирь
13 сентября, 9:26 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, сентября. /ТАСС

За пять лет в регионе уже открылись 118 модульных фельдшерско-акушерских пунктов и общеврачебная амбулатория

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КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Двадцать новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) планируется открыть в Красноярском крае до конца 2017 года, сообщили в среду в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

"Возведено шесть новых зданий ФАПов в селах, завершаются работы по возведению трех в Тюхтете, Большой Уре и деревне Николаевка. В четвертом квартале текущего года планируется принять в эксплуатацию еще 11 модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов", - сказали в пресс-службе.

Строительство новых ФАПов ведется в сельской местности в рамках краевой программы "Развитие здравоохранения". За пять лет действия программы в крае уже открылись 118 модульных ФАПов и общеврачебная амбулатория.

В начале года были открыты фельдшерские пункты в поселке Усть-Тунгуска (Енисейский район) и деревне Дрокино (Емельяновский район), в Бельске (Мотыгинский район), в поселках Вольном и Щетинкина (Балахтинский район).

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