Горсовет Красноярска проведет опрос в Facebook перед выборами мэра

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КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Городской совет Красноярска планирует избрать мэра города после серии встреч с горожанами и онлайн-опроса в Facebook. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе горсовета.
Полномочия действующего мэра Красноярска Эдхама Акбулатова истекли 10 сентября. Новый глава города впервые будет избран депутатами городского совета, а не на прямых выборах.
"Городской совет организует сразу несколько площадок для диалога с горожанами. В социальной сети Facebook будет запущен онлайн-опрос <...> Также сразу после принятия постановления о назначении даты конкурса депутаты начнут серию встреч с избирателями различных округов и районов города", - сообщили в пресс-службе.
Кроме того, после официального опубликования списка всех претендентов на пост мэра красноярцы смогут подавать свои предложения в отношении кандидатов и их программ социально-экономического развития города, сообщают в горсовете.
Действующий глава Красноярска был избран на прямых выборах мэра в июне 2012 года сроком на пять лет. Осенью 2015 года в устав Красноярска были внесены изменения, которые отменили прямые выборы главы города. Согласно изменениям, мэр избирается городским советом из числа отобранных специальной конкурсной комиссией кандидатов. Выборы главы Красноярска должны пройти осенью этого года, президиум регионального совета "Единой России" объявил, что поддержит кандидатуру Акбулатова.