Спецназ Центрального военного округа поднят по тревоге в рамках учений в Западной Сибири

ТАСС, 13 сентября. Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, подняты по тревоге в рамках учений. Об этом в среду сообщили в пресс- службе округа.

"Отряд спецназа, усиленный подразделениями снайперов, расчетами БПЛА, дислоцированный в Новосибирской области, поднят по тревоге. Военнослужащие завершили мероприятия по приведению в высшие степени боевой готовности, совершил марш в район сосредоточения", - сказали в пресс-службе. В район сосредоточения военные добирались на бронеавтомобилях "Тигр" и "КамАЗ".

Для переброски отряда в район боевого применения задействуют транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор". В ходе учений военные отработают десантирование с высоты в 600 метров на необорудованные площадки, найдут и уничтожат важные военные объекты в тылу условного противника.

В учениях, которые продлятся до конца недели, задействованы около 500 военных.