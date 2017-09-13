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Новое жилье получили 60 семей, пострадавших от пожара в Канске Красноярского края

Сибирь
13 сентября, 11:55 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 13, сентября. /ТАСС

В мае огонь уничтожил в городе более 70 домов

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КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Ключи от квартир вручены 60 семьям, пострадавшим от масштабных пожаров в Канске в мае этого года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.

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© Михаил Почуев/ТАСС

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"Сегодня губернатор края Виктор Толоконский вручил ключи от новых квартир жителям Канска, оставшимся без крова в результате пожаров весной этого года. Жилой дом в микрорайоне Северо-Западный рассчитан на 60 квартир", - сообщили в пресс-службе.

Этот дом несколько лет назад начали возводить по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако завершить стройку тогда подрядчик не смог, и ее пришлось законсервировать. После пожара было принято решение о достройке дома.

Как сообщал ТАСС ранее, огонь уничтожил в Канске более 70 домов. Трем семьям погорельцев было куплено жилье на вторичном рынке, еще семь семей получат жилье в конце сентября, когда будет сдан новый дом. Остальные пострадавшие от стихии получили жилье 13 сентября.

"Мы довольны условиями проживания, мы с тремя детьми переехали в трехкомнатную квартиру. Параллельно с получением нового муниципального жилья активно ведем работы по восстановлению дома на месте пожара", - рассказал один из погорельцев.

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