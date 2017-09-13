Новое жилье получили 60 семей, пострадавших от пожара в Канске Красноярского края

Источник: задержан замдиректора ФСИН Олег КоршуновПроисшествия 13 сентября, 12:14
Мединский возмущен "умышленно нагнетаемой истерией" вокруг "Матильды"Культура 13 сентября, 12:00
Оппозиционера Сергея Удальцова отпустили из ОВД без составления протоколаПроисшествия 13 сентября, 11:57
Юнкер исключил принятие в ЕС до 2019 года новых странМеждународная панорама 13 сентября, 11:56
Что мы узнали в ходе суда над Алексеем УлюкаевымПроисшествия 13 сентября, 11:54
Центр инновационного развития медицинского приборостроения презентовали в Нижнем НовгородеОбщество 13 сентября, 11:52
Жириновский заступился за депутата ЛебедеваОбщество 13 сентября, 11:47
МГУ поднялся в списке лучших вузов мира по гуманитарным наукам на 15 пунктовОбщество 13 сентября, 11:46
Представитель "Швабе" награжден за заслуги перед Свердловской областьюНовости партнеров 13 сентября, 11:20
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОЯРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Ключи от квартир вручены 60 семьям, пострадавшим от масштабных пожаров в Канске в мае этого года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края.
"Сегодня губернатор края Виктор Толоконский вручил ключи от новых квартир жителям Канска, оставшимся без крова в результате пожаров весной этого года. Жилой дом в микрорайоне Северо-Западный рассчитан на 60 квартир", - сообщили в пресс-службе.
Этот дом несколько лет назад начали возводить по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Однако завершить стройку тогда подрядчик не смог, и ее пришлось законсервировать. После пожара было принято решение о достройке дома.
Как сообщал ТАСС ранее, огонь уничтожил в Канске более 70 домов. Трем семьям погорельцев было куплено жилье на вторичном рынке, еще семь семей получат жилье в конце сентября, когда будет сдан новый дом. Остальные пострадавшие от стихии получили жилье 13 сентября.
"Мы довольны условиями проживания, мы с тремя детьми переехали в трехкомнатную квартиру. Параллельно с получением нового муниципального жилья активно ведем работы по восстановлению дома на месте пожара", - рассказал один из погорельцев.