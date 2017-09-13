Cибирский институт будет координировать исполнение в России конвенции о вредных веществах

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НОВОСИБИРСК, 13 сентября. /ТАСС/. Новосибирский институт органической химии СО РАН станет национальным координатором в России по исполнению Стокгольмской конвенции (международная конвенция об ограничению использования и утилизации наиболее вредных органических веществ - прим. ТАСС). Об этом сообщает Минприроды РФ.
"Новосибирский институт органической химии им. Ворожцова Сибирского отделения РАН (НИОХ СО РАН) назначен национальным координационным центром РФ по Стокгольмской конвенции. <…> Центр создан во исполнение Конвенции в целях информационного взаимодействия по вопросам, касающимся сокращения или ликвидации производства, использования и поступления в окружающую стойких органических загрязнителей (СОЗ), а также альтернатив СОЗ", - говорится в сообщении министерства.
Минприроды также предложило секретариату Стокгольмской конвенции создать на базе НИОХ СО РАН региональный центр для предоставления технической помощи и содействия передачи технологии по снижению использования СОЗ странам Центральной и Восточной Европы.
Ученый секретарь института Роман Бердихин пояснил ТАСС, что документы о создании центра сейчас утверждаются совместно с Минприроды РФ и ФАНО. В них будут оформлены полномочия центра и задачи, которые он будет решать. НИОХ СО РАН, отметил он, имеет много разработок, связанных со снижением использования СОЗ.
Стогольмская конвенция открылась для подписания в 2001 году, Россия подписала ее в 2002 году. Документ вступил в силу двумя годами позднее, на тот момент ее подписала 151 страна. Конвенция направлена на запрет производства и использования ряда химических веществ из списка СОЗ, наносящих огромный вред окружающей среде. К ним относятся, в частности, ряд инсектицидов, применявшихся для борьбы с вредоносными насекомыми, а также токсичные жидкости, использовавшиеся в трансформаторах и конденсаторах, при производстве красок, лаков и другой химической продукции.