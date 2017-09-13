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Олимпиада по техпредпринимательству соберет участников из 30 регионов

Сибирь
13 сентября, 12:53 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 13, сентября. /ТАСС

В прошлом году участниками были представители 17 краев, республик и областей

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ТОМСК, 13 сентября. /ТАСС/. Стартовавшая 1 сентября междисциплинарная многопрофильная олимпиада "Технологическое предпринимательство", организаторами которой выступают Томский государственный университет (ТГУ) и Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), соберет участников из 30 регионов России - почти вдвое больше, чем годом ранее. Об этом сообщил в среду ТАСС начальник управления нового набора ТГУ (занимается координацией проекта олимпиады) Евгений Павлов.

"В прошлом году у нас были участники из 17 регионов, в этом году мы планируем привлечь ребят к участию не менее 30 краев, республик и областей", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, как и ранее основной упор при составлении заданий олимпиады делается на междисциплинарность. Причем, если в прошлом году задания составляли только преподаватели, профессора ТГУ, то сейчас организаторы начали привлекать представителей инновационных компаний. Так, например, задания по биомедицине составляли представители российского производителя лекарственных препаратов BIOCAD.

Регистрация для участников открылась 1 сентября, и сейчас к подготовке к олимпиаде подключились и другие российские вузы, помимо ТГУ. Как сообщила ТАСС начальник научного направления Алтайского государственного технического университета (АлтГТУ) Елена Ананьева, алтайская площадка охватывает области информационных технологий, прикладных биотехнологий и технологий в области материаловедения, машиностроения.

"Так как олимпиада междисциплинарная и многопрофильная, то это не просто задачи по физики и химии решает, а задачи прикладного характера, применение знаний в этих областях. Например, в прошлом году молодой человек, выйдя с олимпиады воскликнул: "Я наконец-то понял, зачем я изучаю химию и физику!" Он решил прикладное задание, связанное с работой гидроэлектростанции", - сказала Ананьева.

Междисциплинарная многопрофильная олимпиада "Технологическое предпринимательство" проводится при поддержке АО "Корпорация "МСП" и Минэкономразвития во второй раз. В прошлом году в ней приняли участие 3 тыс. человек, многие из них смогли поступить в ведущие вузы страны, в которых и продолжают реализовывать свои новаторские идеи. ТАСС является генеральным информационным партнером олимпиады "Технологическое предпринимательство".

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