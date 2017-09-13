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Омский избирком из-за технической ошибки пересмотрит результаты выборов на одном участке

Сибирь
13 сентября, 14:11 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Ошибка не повлияла на распределение мандатов среди партий, но могла изменить результаты внутри единых партийных списков

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ОМСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Омский избирком выявил техническую ошибку в итоговом протоколе одного из избирательных участков, из-за которой результаты "Единой России" и КПРФ были перепутаны с результатами "Коммунистов России" и ЛДПР, сообщил ТАСС глава городской избирательной комиссии Иван Ходаков.

По его словам, ошибка не повлияла на распределение мандатов среди партий, но могла изменить результаты внутри единых партийных списков.

"На 342-м избирательном участке … оператором УИК (участковой избирательной комиссии - прим. ТАСС) был допущен неверный ввод числовых данных в протокол. В результате членами участковой комиссии был подписан документ с неверными данными. Внесение изменений не скажется на распределении мандатов среди партий, но может повлиять на их распределение внутри единого партийного списка", - уточнил Ходаков.

По его словам, после оглашения результатов внести изменения возможно только в судебном порядке, поэтому в среду был подан соответствующий иск в Первомайский районный суд Омска.

В горизбиркоме ТАСС уточнили, что в протоколе результаты были записаны в обратном порядке. В результате "Единая Россия" получила 13 голосов "Коммунистов России", а КПРФ - 22 голоса ЛДПР. За "Коммунистов России" и ЛДПР из-за ошибки были отданы 108 и 105 голосов соответственно. "Справедливая Россия", находившаяся в середине списка, осталась при своих избирателях.

В единый день голосования 10 сентября жители Омска выбирали новый состав городского совета, который осенью определит мэра города на ближайшие пять лет. Из 40 мандатов 26 получила "Единая Россия", 9 - КПРФ, по 2 мандата "Справедливая Россия" и ЛДПР и 1 мандат - "Коммунисты России".

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