В кузбасском городе Тайга, где нашли марганец в воде, заменят систему водоочистки

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Очистка воды из реки Яя в городе Тайга Кемеровской области, где вводили режим ЧС из-за превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) марганца в питьевой воде, будет производиться с помощью коагуляции, ранее планировавшееся строительство установки ультрафильтрации нецелесообразно, сообщил в среду журналистам замгубернатора региона Дмитрий Кудряшов.

Необходимость строительства установки ультрафильтрации (фильтрования с помощью мембраны) обсуждалась несколько лет после того, как в городе возникли проблемы с повышенным содержанием марганца в воде. В этом году из-за превышения ПДК марганца дважды вводился режим ЧС, в последний раз он был снят в начале сентября. Тогда же сообщалось, что получено положительное заключение экспертизы на строительство станции ультрафильтрации. Метод коагуляции предполагает сцепление загрязняющих веществ за счет использования реагента для последующего их механического удаления.

"Эксперты пришли к выводу, что из проекта, который в том числе предусматривал ультрафильтрацию и обратный осмос (прохождение воды через мембрану, которая не пропускает другие вещества - прим. ТАСС), планируется взять часть, которая снимет, условно говоря, 80% всех проблем <...> Сейчас ограничимся на этом моменте: будет реализована часть проекта без ультрафильтрации, то есть это коагуляция марганца природного, чтобы вода соответствовала СанПиН", - сказал Кудряшов.

Согласно заключению экспертов, отметил он, установка ультрафильтрации "достаточно дорога и не оптимальна для данного населенного пункта". Кудряшов также добавил, что в городе продолжатся работы по восстановлению скважин. "По разным оценкам, примерно четверть (жителей города. - прим. ТАСС) у нас обеспечены подземной водой", - сказал он.

Причины появления в воде марганца пока не установлены. Ранее заявлялось, что он, скорее всего, природного происхождения. По словам Кудряшова, экспертиза, которая должна определить возможный источник, будет завершена к ноябрю.

Как сообщалось ранее, в 2017 году из-за ситуации с некачественной водой в Тайге было возбуждено два уголовных дела. По одному из них обвиняемыми проходят отстраненный от должности генеральный директор и главный инженер местного "Водоканала", фигурантом второго дела стал мэр города, подозреваемый в сокрытии информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде.