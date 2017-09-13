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В кузбасском городе Тайга, где нашли марганец в воде, заменят систему водоочистки

Сибирь
13 сентября, 15:25 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 13, сентября. /ТАСС

В 2017 году из-за превышения ПДК марганца в Тайге дважды вводился режим ЧС

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Река Яя

Река Яя

© Figure19/Wikimedia Commons

КЕМЕРОВО, 13 сентября. /ТАСС/. Очистка воды из реки Яя в городе Тайга Кемеровской области, где вводили режим ЧС из-за превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) марганца в питьевой воде, будет производиться с помощью коагуляции, ранее планировавшееся строительство установки ультрафильтрации нецелесообразно, сообщил в среду журналистам замгубернатора региона Дмитрий Кудряшов.

Необходимость строительства установки ультрафильтрации (фильтрования с помощью мембраны) обсуждалась несколько лет после того, как в городе возникли проблемы с повышенным содержанием марганца в воде. В этом году из-за превышения ПДК марганца дважды вводился режим ЧС, в последний раз он был снят в начале сентября. Тогда же сообщалось, что получено положительное заключение экспертизы на строительство станции ультрафильтрации. Метод коагуляции предполагает сцепление загрязняющих веществ за счет использования реагента для последующего их механического удаления.

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"Эксперты пришли к выводу, что из проекта, который в том числе предусматривал ультрафильтрацию и обратный осмос (прохождение воды через мембрану, которая не пропускает другие вещества - прим. ТАСС), планируется взять часть, которая снимет, условно говоря, 80% всех проблем <...> Сейчас ограничимся на этом моменте: будет реализована часть проекта без ультрафильтрации, то есть это коагуляция марганца природного, чтобы вода соответствовала СанПиН", - сказал Кудряшов.

Согласно заключению экспертов, отметил он, установка ультрафильтрации "достаточно дорога и не оптимальна для данного населенного пункта". Кудряшов также добавил, что в городе продолжатся работы по восстановлению скважин. "По разным оценкам, примерно четверть (жителей города. - прим. ТАСС) у нас обеспечены подземной водой", - сказал он.

Причины появления в воде марганца пока не установлены. Ранее заявлялось, что он, скорее всего, природного происхождения. По словам Кудряшова, экспертиза, которая должна определить возможный источник, будет завершена к ноябрю.

Как сообщалось ранее, в 2017 году из-за ситуации с некачественной водой в Тайге было возбуждено два уголовных дела. По одному из них обвиняемыми проходят отстраненный от должности генеральный директор и главный инженер местного "Водоканала", фигурантом второго дела стал мэр города, подозреваемый в сокрытии информации о повышенном содержании марганца в питьевой воде.

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