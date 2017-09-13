Авиакомпания "Победа" оштрафована за продажу 196 билетов на 187-местный рейс

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" оштрафована за продажу билетов сверх числа посадочных мест в самолете. Как сообщили ТАСС в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре (ММТП), это выяснилось с ходе проверки в связи с отказом пассажирке в посадке на рейс.
"Женщина в марте приобрела билет на рейс авиакомпании "Победа" Красноярск - Москва. Пассажирка заблаговременно прибыла в аэропорт для вылета. Однако в нарушение федеральных авиационных правил, согласно которым пассажиру гарантируется закрепление места на воздушном судне, ей отказано в регистрации на рейс по причине отсутствия посадочных мест на борту", - сообщили в ММТП.
В ходе проверки прокуратура установила, что при компоновке воздушного судна 189 посадочными местами авиакомпанией на вышеуказанный рейс было продано 196 билетов.
В связи с этим прокуратурой было возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ ("Оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг"). Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю назначило авиакомпании штраф в размере 20 тыс. рублей.